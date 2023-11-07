نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النجم الأحمر ولايبزيج اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق النجم الأحمر الصربي، ضد نظيره لايبزج الألماني، في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة وملعب المباراة.

موعد مباراة النجم الأحمر ولايبزج في دوري الأبطال

ويستعد فريق النجم الأحمر لمواجهة نظيره لايبزج، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة فريق النجم الأحمر ضد نظيره لايبزج، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب راجكو ميتيتش.

القنوات الناقلة لمباراة النجم الأحمر ضد لايبزج في دوري الأبطال

وستذاع مباراة فريق النجم الأحمر ضد نظيره لايبزج، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، على قناة بي إن سبورتس 5 أتش دي.

ترتيب الفريقين في دوري الأبطال قبل مباراة اليوم

ويحتل فريق لايبزج حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد النجم الأحمر في المركز الرابع برصيد نقطة وحيده.