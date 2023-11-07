نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العين والفيحاء اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفيحاء السعودي مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر نوفمبر الجاري على ملعب "الملك فهد" في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويحتل الفريق الإماراتي صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ثلاث مباريات، فيما يحتل الفريق السعودي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في لقاء وخسارة مباراتين.

موعد مباراة العين ضد الفيحاء في دوري أبطال آسيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة العين والفيحاء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العين ضد الفيحاء في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة العين ضد الفيحاء مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا، كما يتم إذاعتها أيضًا على قنوات الكأس القطرية.