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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل منتخب مصر للشابات تحت 20 عام استعداداته لمواجهة منتخب الكونغو ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات تحت 20 عام خلال معسكره المغلق المقام بأحد فنادق القاهرة قبل التوجه للسفر فجر غدًا الاربعاء للكونغو لخوض مباراة الذهاب والمقرر إقامتها يوم 10 نوفمبر المقبل.

منتخب مصر للشابات يواصل استعداده لمواجهة الكونغو

وكان قد قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات لكرة القدم تحت 20 عام، إقامة معسكر مغلق بداية من يوم 3 نوفمبر إستعدادًا لمواجهة الكونغو ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات تحت 20 عام.

واختار الجهاز الفني لمنتخب للشابات قائمة لاعبات تضم كل من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.

وكانت قد عقدت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية، اجتماعا مع الجهاز الفني والإداري لتنسيق وتجهيز كافة إحتياجات المنتخب قبل السفر للكونغو لخوض مباراة الذهاب

ومن جانبه حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" موعد مواجهة منتخب مصر للشابات تحت 20 عام أمام نظيره منتخب الكونغو في مواجهة قوية ومرتقبة، وتحدد رسميًا موعد مباراة الذهاب في الكونغو يوم 10 نوفمبر المقبل، ذلك على أن تقام مباراة الإياب يوم 19 نوفمبر في ستاد الاسكندرية في مصر.

وجاء ذلك بعد أن تخطى منتخب مصر للشابات منتخب ساو تومي في مرحلة الدور التمهيدي الأول بمجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 18-0، بينما تخطى منتخب الكونغو نظيره منتخب ناميبيا في نفس الدور التمهيدي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

و كان قد حقق منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما فوزًا تاريخيًا عريضًا على منتخب ساو تومي بنتيجة 11-0 على ستاد الاسكندرية بعدما فاز منتخب مصر في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 18-0 لمنتخبنا الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات في كولومبيا 2024.

وتشرف على ملف كرة القدم النسائية دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، ريهام عبدالحكيم مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.