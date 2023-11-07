نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لياو وجيرو على رأس الهجوم.. تشكيل ميلان المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، على تشكيل الروسونيري، الذي سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ميلان المتوقع ضد سان جيرمان

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – ماليك ثياو – توموري – كالابريا

خط الوسط: ياسين عدلي – يونس موسي – راينديرز

خط الهجوم: لياو – جيرو – أوكافور

موعد مباراة ميلان وباريس سان جيرمان



يلتقي الروسونيري مع ضيفه الفريق الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيروم معقل ميلان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأبطال، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ميلان المركز الأخيرة في المجموعة السادسة برصيد نقطتين فقط جمعهم من ثلاثة مباريات، فيما يحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط جمعهم من فوزين وخسارة.