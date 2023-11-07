أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. غزل المحلة يواجه القناة في دوري المحترفين

يستضيف فريق غزل المحلة بقيادة "خالد عيد" نظيره نادي القناة بقيادة "محمد عبدالرحمن" في الثانية والنصف عصر اليوم "الثلاثاء" باستاد غزل المحلة ضمن لقاءات الجولة السابعة لدوري المحترفين، في مواجهة يبحث فيها زعيم الفلاحين أستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة في الجولة السابقة أمام أسوان، فيما يطمح القناة العودة بنتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الحصول على أحدى بطاقتي الصعود.

يدخل غزل المحلة اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد "11" نقطة جمعهم من الفوز في ثلاث مباريات على جمهورية شبين والإتصالات (1-0) وأبرقير قير للأسمدة (2-0) والتعادل في مباراتين أمام مكادي وحرس الحدود (1-1) فيما تلقى الفريق الهزيمة في مباراة واحدة أمام أسوان (0-2)، أحرز الفريق (6) أهداف واستقبلت شباكه (4) أهداف.

فيما يدخل القناة اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد (11) نقطة جمعهم من الفوز في ثلاث مباريات على جمهورية شبين (1-0) والنجوم (3-0) ودكرنس (2-0) فيما تعادل الفريق في مباراتين أمام بروكسي (2-2) وحرس الحدود (1-1) وتلقى الفريق هزيمة وحيدة أمام بتروچيت (1-2)، احرز الفريق (10) أهداف واستقبلت شباكه (5) أهداف.

عيد يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهـة القنـاة

أعلن الكابتن خالد عيد - المدير الفني لغزل المحلة عن قائمـة فريقـه لمواجهـة القناة غدا الثلاثاء ضمن الجولة السابعـة من دوري المحترفين، وضمت القائمـة 24 لاعبـًا هم:

عمرو شعبان ومحمود الحضري في حراسـة المرمى ورجب جمال وعمرو الجزار ومحمد حجازي ومحمد جابر وعبده يحيى وأحمد مجدي وعبد الله بيكا وأحمد سـوداني ومحمد أبو الحمد وخالد الإخميمي ومحمود غالي وأحمد حجي ويوسف بيـبو وعبد الرحمن بودي ورجب مـارو وعبدالرحيم عموري ومحمد مسعد وأحمد طارق وشيكـو محارب ومجدي صبري وعمرو مصطفى وتشارلز باسي