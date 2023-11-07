نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقترب من تجديد عقد نجمي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب مسؤولو النادي الأهلي من تجديد عقد نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي سيقوم بتجديد عقد محمد هاني، بعد تمسك مارسيل كولر المدير الفني بوجوده، واللاعب رحب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء وعقد معه أمير توفيق مدير التعاقدات عدة جلسات للاتفاق حول تجديد العقد لمدة 3 سنوات، وسيتم الاعلان عن التجديد خلال الأيام المقبلة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي سيجدد عقد عمرو السولية أيضا بتوصية من كولر رغم تعرض اللاعب لإصابة مؤخرا".

وأضاف: "خالد بيبو اجتمع مع اللاعبين وحذرهم من الخروج عن النص، وأنه سيتعامل بحزم شديد، والعقوبات ستصل للحد الأقصى في اللائحة في حالة عدم الالتزام، لأن الجمهور ينتظر عودة الفريق لمنصات التتويج خلال الفترة المقبلة".