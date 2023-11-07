نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. كواليس جديدة في ملف فتوح والأهلي يستقر على تمديد عقد ثنائي ناري ومرتضى منصور يعود للمشهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجمي الفريق

اقترب مسؤولو النادي الأهلي من تجديد عقد نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي سيقوم بتجديد عقد محمد هاني، بعد تمسك مارسيل كولر المدير الفني بوجوده، واللاعب رحب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء وعقد معه أمير توفيق مدير التعاقدات عدة جلسات للاتفاق حول تجديد العقد لمدة 3 سنوات، وسيتم الاعلان عن التجديد خلال الأيام المقبلة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي سيجدد عقد عمرو السولية أيضا بتوصية من كولر رغم تعرض اللاعب لإصابة مؤخرا".

وأضاف: "خالد بيبو اجتمع مع اللاعبين وحذرهم من الخروج عن النص، وأنه سيتعامل بحزم شديد، والعقوبات ستصل للحد الأقصى في اللائحة في حالة عدم الالتزام، لأن الجمهور ينتظر عودة الفريق لمنصات التتويج خلال الفترة المقبلة".

عاجل.. أزمة جديدة تضرب مفاوضات الأهلي وفتوح

تعمل إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، على حسم صفقة من العيار الثقيل، والخاصة بأحمد فتوح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وقررت إدارة القلعة البيضاء في الفتره الأخيره، عرض أحمد فتوح للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد تصرف اللاعب الأخير، وتركه معسكر الفريق قبل مواجهه زد بالدوري المصري الممتاز.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن هناك حالة قلق داخل النادي الأهلي، من التعاقد مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، بعد أزمته الأخيرة".

واختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " توجد دراسة مؤخرا داخل القلعة الحمراء لموقف فتوح، قبل إتمام الاتفاق مع اللاعب، خاصةً أن هناك حالة تخوف من تكرار تصرفه داخل التتش".

وحسمت إدارة الزمالك مؤخرا، قرارها الأخير برحيل المدير الفني للفريق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد تراجع النتائج بشكل متواصل، وإسناد قيادة الأبيض إلى معتمد جمال.

"رجع الساعات يا لبيب".. مرتضى منصور يتهم مجلس الزمالك بالسرقة

تعمل إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية برئاسة حسين لبيب، على عودة الاستقرار من جديد داخل القلعة البيضاء، وحل بعض القضايا التي تهدد مصير الفريق الأول لكرة القدم في جميع المسابقات.

وتحدثت ملك موسى الناقدة الرياضية، عن تفاصيل هامة في محضر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب، بعد كسر غرفته.

وواصلت موسى خلال تواجدها ضيفة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " جاء محضر مرتضى منصور، يتضمن فقدان 40 ألف دولار، و50 ألف جنيه، و22 ألف يورو".

وأختتمت: " كما آكد أيضًا عدم وجود عدد 2 ساعة رولكس ذهب واحدة مينا زرقاء والثانيه اللون الاسود، و2 لاب توب، وشاشة 75 بوصة، بالإضافة إلي منقولات اخري وبعض المستندات الهامة".