مبابي يقود الهجوم الفرنسي.. تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على تشكيل فريقه، الذي سيدخل مواجهة ميلان الإيطالي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع في مواجهة الروسونيري

حراسة المرمي: دوناروما

خط الدفاع: هيرنانديز – ماركينيوس – سكرينيار – حكيمي

خط الوسط: أوجارتي – فيتينيا – إيمري

خط الهجوم: ديمبلي – مبابي – مواني

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ميلان

يلتقي الفريق الفرنسي مع مضيفه الفريق الإيطالي، مساء الثلاثاء، على ملعب سان سيروم معقل ميلان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأبطال، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل ميلان المركز الأخيرة في المجموعة السادسة برصيد نقطتين فقط جمعهم من ثلاثة مباريات، فيما يحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط جمعهم من فوزين وخسارة.

