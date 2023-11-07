نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات نارية.. الخليفي يعلق على بيان ريال مدريد بشأن مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أكد استعداد فريقه لمواجهة ميلان في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، معبرًا عن خيبة أمله لعدم تمكنه من الحضور لدعم فريقه بسبب الخضوع لعملية جراحية في ركبته.

الخليفي يعلق على بيان ريال مدريد بشأن مبابي

تحدث الخليفي مع صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" مشددًا على محبته لميلانو وأجواء سان سيرو، مشيرًا إلى أن الملعب يُمثّل تحديًا إضافيًا حيث يُشعر الفريق بأنه يلعب ضد 12 لاعبًا.

وأوضح أن ميلان وإنتر من أعضاء رئيسيين في رابطة الأندية الأوروبية وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتمتع بأفضل المسابقات والأندية واللاعبين.

حول مبابي وإمكانية تجديد عقده، أكد الخليفي على أهمية الاستمرار في التركيز على الفريق والعمل الجماعي، مُعربًا عن إعجابه بأداء مبابي ورأيه بأنه أفضل لاعب في العالم.

أشار أيضًا إلى أن النادي يسعى جاهدًا نحو التحسين والنمو، موضحًا أن الفلسفة الجديدة تركز على التطور الجماعي والتحسين المستمر، وليس فقط على أداء الفرد.

وختم بأنه يستمتع بمشاهدة باريس سان جيرمان ويعتقد بأن الجماهير تشعر بنفس الشعور.