نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الرحمن مصطفى "بودي" يقود دجلة 2014 للفوز على سماش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد اللاعب عبد الرحمن مصطفى الشهير بـ "بودي"، فريقه وادي دجلة 2014 للفوز على منافسه سماش، بقيادة محمد مصطفى المدير الفني، محققا الانتصار الثاني على التوالي.

كما ظهر اللاعبون بأداء مميز، بقيادة الهجوم علي حسين وعزوز، بينما في الوسط إياد محمد وآسر جدو وحسن أحمد، وبودي محمد، مع تألق أجنحة الفريق عبدالرحمن بودي مصطفى ومحمد مصطفى، أما الدفاع شهد تواجد مالك محمود وياسين صادق وحمزة ويوسف.

وحقق دجلة الفوز الأول على نادي الشرق الأدنى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل الأهداف الثنائي إياد محمد وحسن أحمد.

ونجح دجلة في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بالبطولة، على حساب نادي سماش بنتيجة هدفين نظيفين.

وأحرز أهداف دجلة في مرمى سماش اللاعب على حسن وآسر، ليتصدر وادي دجلة المجموعه بالفوز الثاني على التوالي.

فريق دجلة 2014 يلفت الأنظار

واستطاع فريق 2014 لفت الأنظار هذا الموسم بأداء مميز أمام المنافسين بعد تألق أكثر من لاعب على رأسهم عبد الرحمن مصطفى الجناح الأيمن، وإياد محمد وعلي حسن، حيث أكد أحمد جمال مدير القطاع على ثقته في تحقيق أفضل شيء ممكن خلال هذا الموسم، خاصة مع وجود لاعبين مميزين بالفريق وكادر إداري جيد على رأسه أيمن مرسي المدير الإداري لفريق 2014.