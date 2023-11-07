نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرب عصابات وقنابل بين مشجعي باريس وألتراس ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية عن وقوع اشتباكات بين ألتراس ميلان ومشجعي باريس سان جيرمان قبيل مباراتهما اليوم في الدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

حرب عصابات وقنابل بين مشجعي باريس وألتراس ميلان

حسب التقارير، هاجم نحو 50 فردًا من ألتراس ميلان جماهير باريس سان جيرمان في عدة محال ومطاعم، وتصاعد النزاع إلى مواجهات عنيفة تضمنت استخدام القنابل الدخانية وحالة من التدافع.

الشرطة لم تكن حاضرة في البداية، ولكن وصلت بعد نحو 10 دقائق للتدخل وتهدئة الوضع. وأصيب مشجع باريسي يبلغ من العمر 34 عامًا بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن في ساقيه، وتم نقله إلى المستشفى.

هناك آخران أصيبا بكدمات وإصابات في الوجه، بالإضافة إلى إصابة اثنين من ضباط الشرطة، أحدهما تلقى ضربة بأحد المقذوفات، والآخر تعرض للضرب بالعصي من قِبل أحد المشجعين الذين تم اعتقالهم.