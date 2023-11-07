في غياب الدون.. النصر يطمح لتحقيق أول انتصار تاريخي على الدحيل في الاراضي القطرية

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أحمد جودة - القاهرة - النصر يسعى لتحقيق أول انتصار على الأندية القطرية في أرضها في إطار النسخة الحديثة من دوري أبطال آسيا التي انطلقت عام 2003.

النصر يطمح لتحقيق أول انتصار تاريخي على الدحيل في الاراضي القطرية

فريق العالمي سيلعب مواجهة صعبة مساء اليوم عندما يحل ضيفًا على الدحيل القطري في ملعب خليفة الدولي، ضمن جولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

يعد هذا اللقاء السادس الذي يخوضه النصر ضد الأندية القطرية في ميادينها ضمن تاريخ مشاركاته في دوري أبطال آسيا بالنظام الحديث.

سابقًا، لعب النصر خمس مباريات ضد الأندية القطرية في أراضيها، ثلاثة أمام السد ومرتين ضد الدحيل، ولم يتمكن من تحقيق أي فوز، خسر ثلاث مباريات وتعادل في مبارتين.

في أول لقاء له ضد نادٍ قطري في بطولة آسيا عام 2011 أمام السد، خسر النصر بنتيجة (1-0).

وفي عام 2015، تعادل النصر أمام الدحيل (1-1)، وخسر أمامه في النسخة التالية عام 2016 بأربعة أهداف.

في النسخة عام 2019، التقى النصر بالسد القطري في دور الثمانية على أرضه بعد فوزه في الذهاب بنتيجة (2-1)، لكنه خسر أمام الفريق القطري في مباراة الإياب بنتيجة (3-1) وودع البطولة.