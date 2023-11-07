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أحمد جودة - القاهرة - قامت إدارة مانشستر يونايتد باتخاذ قرار جديد بشأن علاقتها مع اللاعب الإنجليزي جادون سانشو، الذي ارتبط اسمه بالشياطين الحمر.

قرار عاجل من إدارة مانشستر يونايتد بشأن سانشو

وذلك بعد استبعاد سانشو من مباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وتدريبه بشكل منفرد، بسبب خلاف كلامي مع المدرب إريك تين هاج ورفضه الاعتذار له.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، قام مسؤولو مانشستر يونايتد بإزالة اسم سانشو من مجموعة "واتساب" الخاصة بالفريق، مما يشير إلى استبعاده من الخطط الحالية للنادي.

وهذه المجموعة تُستخدم لإرسال المعلومات الأساسية عن الفريق من قبل تين هاج والجهاز الفني.

كما قامت إدارة يونايتد بمنع سانشو من التدريب مع الفريق الأول أو الاستفادة من مرافق النادي بما في ذلك المنطقة المخصصة لتناول الطعام.

وتربط تقارير عديدة اسم سانشو بالرحيل عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع اهتمام يوفنتوس وبوروسيا دورتموند.