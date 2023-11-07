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أحمد جودة - القاهرة - قرر المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، اتخاذ خطوة هامة فيما يتعلق بلاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام.

أنشيلوتي يحسم موقف بيلينجهام من موقعة سبورتينج براجا

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فقد قرر أنشيلوتي منح بيلينغهام راحة في مباراة ريال مدريد ضد سبورتينج براجا، المقررة غدًا في دوري أبطال أوروبا.

أوضح البرنامج الإسباني أن أنشيلوتي يعتزم إشراك بيلينغهام كأساسي في مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، في الجولة 13 من الليجا المقبلة يوم السبت.

تعرض بيلينغهام لإصابة في الكتف أثناء مباراة رايو فاليكانو، ومع ذلك، استمر في اللعب حتى نهاية المباراة وهو مرتديًا ضمادة.

ووفقًا لصحيفة "آس"، تبين من الفحوصات الطبية أن بيلينغهام يعاني من انزلاق في كتفه الأيسر، مما تسبب في آلام مستمرة.

تظهر الفحوصات أن الإصابة ليست خطيرة، لكنها تسببت في بعض الأضرار الطفيفة في الكتف الأيسر.