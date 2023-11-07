نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب شاختار يفاجئ جماهير برشلونة بتصريحات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مارينو بوسيتش، مدرب شاختار دونيتسك الأوكراني، اليوم الإثنين، إن برشلونة يعد واحدًا من أفضل ثمانية فرق في أوروبا، وذلك تحضيرًا لمواجهة الفريقين في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا على ملعب فولكسبارك في هامبورج.

مدرب شاختار: نعرف نقاط ضعف برشلونة

وأكد بوسيتش أن مواجهة فرق مثل برشلونة تمثل تحديًا كبيرًا للفريق، موضحًا أن شاختار قد واجه برشلونة مسبقًا ورأى قوتهم ونقاط ضعفهم. وأضاف أن التحدي الآن هو كيفية التفوق على فرق كهذه وأنهم على استعداد للمنافسة.

وأشار بوسيتش إلى أن الفريق لديه جدول مكتظ بالمباريات، مشددًا على أن اللاعبين على علم بقوة الخصم ويرغبون في المنافسة بقوة. وأوضح أنه لا يرغب في الانتباه كثيرًا لهذه المباراة بالنظر إلى الوضع القوي للمنافس ويريد البدء في المباراة.

بالإضافة، أكد أن نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها برشلونة بنتيجة (2-1) لن تؤثر على مباراة الثلاثاء. وأشار إلى موقع شاختار في المجموعة حيث يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط بعد ثلاث جولات، حيث خسر مرتين وفاز مرة واحدة.