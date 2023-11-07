نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يقرر الاستعانة بمدافع الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الاستعانه بمدافع الفريق أكرم توفيق أمام سيراميكا كليوباترا.

يرغب مارسيل كولر في الدفع بأكرم توفيق أساسيًا أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

يختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد المقاولون العرب.

