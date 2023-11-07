عاجل.. رسالة مجهولة إلى محمود الخطيب تقلب الطاولة في صفقة أحمد فتوح

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تلقي الكابتن محمود الخطيب لبعض الرسائل من مجهولين تحذره فيها من التعاقد مع أحمد فتوح الموقوف من قبل إدارة نادي الزمالك والمعروض حاليا للبيع.

رسالة مجهولة إلى محمود الخطيب تقلب الطاولة في صفقة أحمد فتوح

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن الرسائل المجهولة التي أرسلت لرئيس النادي الأهلي إحتوت على كشف بكل أخطاء وخطايا أحمد فتوح مع الزمالك خلال الفترة الماضية، وأن سلوكيات اللاعب لن تتغير حتى لو إنتقل للنادي الأهلي.



وإختتم شبانة، بأن الرسائل نصحت الخطيب بعدم التعاقد مع اللاعب مستقبلا.



ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من اجل تعويض خسارة لقب دوري السوبر الإفريقي والحفاظ على سيطرته المحلية والقارية.

