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أحمد جودة - القاهرة - دخل مدير فني برتغالي الترشحيات لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك خلفًا للمدير الفني السابق خوان كارلوس أوسوريو.

ودخل باولو سوزا المدير الفني السابق لنادي فلامنجو البرازيلي ضمن الترشحيات لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك خلفًا لخوان كارلوس أوسوريو.

مدرب برتغالي يدخل قائمة ترشيحات خلافة أوسوريو في الزمالك

ولم يستقر حتى الأن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلفًا لخوان كارلوس أوسوريو.

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.