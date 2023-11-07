نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مباراة كرة قدم أم حرب شوارع".. طعن مشجع واشتياكات دامية مع الشرطة.. ماذا يحدث قبل موقعة ميلان وباريس؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تشهد مدينة ميلانو الإيطالية، عقر دار فريق ميلان الإيطالي، أحداث عنف كبيرة ودامية، بين جماهير فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي، والروسونيري، قبل المواجهة المنتظرة مساء اليوم، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان العملاق الباريسي، قد حقق فوزا كبيرا أمام نظيره ميلان في مواجهة الجولة الثانية، بثلاثة أهداف دون رد.

- اشتباكات دامية بين جماهير باريس وميلان

ونشرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أن تشهد مدينة ميلانو، أحداث عنف كبيرة منذ الليلة الماضية بين جماهير الفريقين، قبل المواجهة الهامة للروسونيري، مساء اليوم.

وتابعت الصحيفة، أن تعرض أحد مشجعي شان جيرمان للطعن بسلاح حاد خلال الاشتباكات، ليتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وتدخلت الشرطة الإيطالية لتفريق الوضع بين جماهير الفريقين، عن طريق الغاز المسيل للدموع والمياه، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات قوية مع الشرطة، نتج عنها إصابة شرطيين بإصابات بالغة.

