نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة واحدة.. ماذا قدم أيمن الرمادي أمام الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الرابعة من مساء الغد، ضيفا على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ماذا قدم أيمن الرمادي أمام الأهلي؟

وخاض المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة فقط أمام فريق الأهلي، وذلك عندما كان على رأس القيادة الفنية لفريق أسوان في الموسم الماضي.

وجاءت مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق أسوان، في إطار مباريات الجولة 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، من الموسم الماضي 2022-2023.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، سجلهما اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، وأحمد عبد القادر، واللاعب محمد مجدي قفشة.

ويقع فريق الأهلي في المرتبة السابعة برصيد 9 نقاط، فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز 13 برصيد 7 نقاط