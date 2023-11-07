الرياضة

وائل رياض يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن استعدادات منتخب الشباب لبطولة شمال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  


يعقد وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مؤتمرا صحفيا في تمام الواحدة ظهر غد الأربعاء بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة للحديث عن استعدادات المنتخب لبطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وائل رياض يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن استعدادات منتخب الشباب لبطولة شمال إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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