نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يخوض ثلاث مباريات ودية استعدادًا لعودة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ثلاث مباريات ودية استعدادًا لعودة مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وتأتي هذه المباريات الودية بناء على طلب الكابتن أحمد سامي المدير الفني للفريق الذي يرغب في تجهيز جميع اللاعبين خلال المباريات الودية.

سموحة يستأنف تدريباته استعدادًا لعودة الدوري

يستأنف نادي سموحة تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي سموحة استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

وخسر سموحة من نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لخوض مباراة الجولة القادمة من منافسات دوري نايل عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

