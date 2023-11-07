عاجل.. ريال مدريد يعلن تمديد عقد كامافينجا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا تمديد عقد لاعب وسطه الفرنسي إدواردو كامافينجا حنى صيف ٢٠٢٩.

ريال مدريد يعلن تمديد عقد كامافينجا

وأشار النادي الملكي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي بأن كامافينجا وقع على عقده الجديد مع ريال مدريد والذي سيريطه حتى ٢٠٢٩.

وكان كامافينغا قد انتقل لريال مدريد في صيف ٢٠٢١ قادمًا من رين الفرنسي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره سبورتينغ براغا البرتغالي غدًا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

