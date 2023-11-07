نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تمديد عقده.. ماذا قدم كامافينجا مع ريال مدريد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن ريال مدريد رسميا تجديد عقد نجم الوسط الفرنسي إدوارد كامافينجا حتى عام 2029.

وفي بيان رسمي نشره ريال مدريد أكد من خلاله: "اتفق ريال مدريد وكامافينجا على تمديد عقد اللاعب المرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2029".

ويعد كامافينجا هو ثالث لاعب يجدد عقده هذا الموسم مع ريال مدريد بعد،الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو.



ماذا قدم كامافينجا مع ريال مدريد؟



ومنذ انتقال كامافينجا إلى ريال مدريد موسم 2021 حقق 6 بطولات وهما دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، الدوري الإسباني، كأس الملك، كأس السوبر الإسباني.



وشارك كامافينجا في 114 مباراة مع الميرنجي سجل خلالهما هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

