نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة براجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام ضيفه سبورتينج براجا البرتغالي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد الإنجليزي بيلينجهام رغم إصابته في مباراة رايو فاليكانو الماضية في الليجا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة براجا



وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:-