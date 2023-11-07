نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب سقوط العامري فاروق نائب رئيس الأهلي داخل النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجوده داخل القلعة الحمراء.

ونقل فاروق إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي الأهلي، بعد شعوره بإرتفاع في ضغط الدم.

سبب سقوط العامري فاروق داخل الأهلي

وعلم “دوت الخليج الرياضي” أن العامري فاروق سقط مغشيًا عليه داخل المبنى الاجتماعي بالنادي الأهلي بالجزيرة.

وكشف التشخيص المبدئي لحالة نائب رئيس النادي الأهلي، ارتفاع في ضغط الدم بشكل مفاجئ، وسيقرر الطاقم الطبي إذا ما كان سيخضع لعملية جراحية أم لا خلال الساعات القليلة المقبلة.