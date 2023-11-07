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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة العودة للتفاوض مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، في الشتاء المقبل.

حقيقة عودة الأهلي للتفاوض مع سوزا

وترددت أنباء قوية عن عودة النادي الأهلي للتفاوض مع سوزا الذي كان قريبًا من الانضمام في الصيف الماضي، خاصةً أن عقده ينتهي بنهاية ديسمبر المقبل ويحق له التوقيع مجانًا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن سوزا خارج حسابات الأهلي في يناير المقبل، ولم يتم فتح أي مفاوضات معه أو مع وكيل أعماله مرة أخرى لإمكانية ضمه.

وتابع المصدر: "كولر لا يريد التفريط في خدمات الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، حيث يرى أنه قادر على استعادة مستواه الفني وقيادة هجومه".

وأضاف: "المدير الفني يؤمن بقدرات مهاجمه الفرنسي، حيث يرى أنه يحتاج فرصة فقط وسيظهر بشكل جيد، المدرب بل وأخطر إدارة ناديه بقراره".

من ناحية أخرى، يستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وكان الفريق حقق فوزًا صعبًا أمام المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

