نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يقرر منح لاعبي المصري راحة سلبية من التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر الكابتن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري منح لاعبي المصري راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام.

لمنع تعرض اللاعبين للاجهاد قبل عودة مباريات الدوري خلال فترة التوقف الدولي الحالية الخاصة بمنتخب مصر.

المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي في دوري نايل

يستأنف النادي المصري تدريباته مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة إنبي في دوري نايل.

وخسر المصري من نظيره البنك الأهلي برباعية دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة إنبي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية على ستاد برج العرب.

