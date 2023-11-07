نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بمساعدة جوارديولا".. الأهلي يضع ضحية مانشستر سيتي على طاولة مفاوضات يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحسم إدارة نادي أهلي جدة في الوقت الحالي، مصير بعض الصفقات الأجنبية التي ترغب في التعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لتدعيم خط وسط الراقي.

ونجح مسؤولو الراقي هذا الموسم في ضم بعض الصفقات الهامة في مقدمتها فيرمينو وماكسيمن وفرانك كيسيه بجانب الجزائري رياض محرز.

- فيليبس على رادار الأهلي

وفجرت الصحف السعودية مؤخرا، مفاجأة سارة لجماهير وعاشقي الأهلي، عن وجود مفاوضات لضم أحد نجوم الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر الإعلامي السعودي الشهير الإعلامي الرياضي "محمد القاعود" حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "حصري.. الأهلي يضع الإنجليزي الدولي كالفين فيليبس (27 عامًا)، ضمن أولوياته، في انتقالات يناير؛ لتدعيم مركز خط الوسط المدافع".

ويعاني فيليبس داخل قلعة السيتيزنز، من قلة مشاركاته في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، لذا يفكر اللاعب في مناقشة العروض المقدمة له هذا الموسم.

