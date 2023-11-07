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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن مواجهة براجا المقرر إقامتها غدا في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا بأن الفريق البرتغالي سيحاول الفوز في اللقاء.

تصريحات نارية من أنشيلوتي قبل مواجهة ريال مدريد ضد براجا



وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سيكون من المهم، في هذه المرحلة من الموسم، إنهاء دور المجموعات بعد أربع مباريات، إنها مباراة يجب القتال فيها، لعبنا منذ أيام قليلة ضد براجا، ونعرف بعضنا جيدًا ويجب ان ندرك إنه فريق جيد يزورنا في البرنابيو لمحاولة الفوز بالنقاط الثلاث".



وأضاف: "بين الفوز أو اللعب بشكل جيد، أفضل الفوز إنها الطريقة الوحيدة لتقييم المدرب، أنا مقتنع بأن 80% من المباريات التي تلعبها بشكل جيد، تفوز بها".



وبسؤاله عن مشاركة جود بيلينجهام في المباراة قال: "لا أعرف إذا كان سيلعب إذا تدرب اليوم فهذا يعني أنه بحالةٍ جيدة لقد تعافى بشكل جيد ويشعر بإنه بحالة جيدة سأقيّم الأمر معه غدًا".

وواصل: "من الصعب جدًا تحديد عدد الأهداف التي يتعين تسجيلها للفوز هذا فريق سجل خلال الفترة الماضية، متوسط هدفين في المباراة الواحدة لم أنظر إلى إحصائيات هذا العام، لكن في المباريات الأولى بالموسم سجلنا متوسط يتجاوز الهدفين في المباراة الواحدة كذلك تحسنا كثيرًا على المستوى الدفاعي وحافظنا على الشباك نظيفة في مباريات كثيرة لسنا بحاجة لتسجيل الكثير من الأهداف"

وعن الانتقادات التي يواجهها في الفترة الأخيرة قال،:"أشعر بأنني محبوب جدًا من قبل المشجعين يعطونني الكثير من الحب أشعر بحب البرنابيو والنادي، الذي يظهر لي مودته كل يوم لا أعير اهتمامًا للانتقادات أشعر براحة كبيرة في هذه المكان".

