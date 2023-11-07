نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنتوني تايلور يعود للدوري الإنجليزي في قمة الجولة 12 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الحكم الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مرة أخرى، وذلك عقب تنفيذ عقوبة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الاتحاد الإنجليزي اتخذ قرارا بشأن تايلور، وإصدار عقوبة ضده بالتحكيم خلال الجولة الماضية في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب"، وذلك بعد احتساب تايلور لركلة جزاء مثيرة للجدل بين فريق ولفرهامبتون ونيوكاسل.

وقاد تايلور مواجهة فريق بريستون وكوفنتري سيتي تحكيميا، والتي انتهت بفوز فريق بريستون بثلاثية مقابل هدفين، في دوري

تشامبيونشيب.

ومن المقرر أن يعود الحكم أنتوني تايلور إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في إطار مباراة الجولة 12 بين فريق تشيلسي ومانشستر سيتي.

يذكر أن فريق تشيلسي سيستضيف نظيره فريق مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد المقبل.

