نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على التشخيص المبدئي لحالة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي بعد إغمائه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مغشيًا عليه بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجوده داخل القلعة الحمراء.

ونقل فاروق إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي الأهلي، بعد شعوره بإرتفاع في ضغط الدم.

سبب سقوط العامري فاروق داخل الأهلي



وعلم “دوت الخليج الرياضي” أن العامري فاروق سقط مغشيًا عليه داخل المبنى الاجتماعي بالنادي الأهلي بالجزيرة، والتشخيص المبدئي لحالة نائب رئيس النادي الأهلي، ارتفاع في ضغط الدم بشكل مفاجئ.

وسيقرر الطاقم الطبي إذا ما كان سيخضع نائب رئيس النادي الأهلي لعملية جراحية أم لا خلال الساعات القليلة المقبلة.