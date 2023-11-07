عاجل.. الكاف يصدم الأهلي بقرار ناري

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أحمد جودة - القاهرة - فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات على النادي الأهلي بسبب سلوك جماهيره خلال مباراة الإياب في نصف نهائي الدوري الأفريقي ضد صن داونز من جنوب إفريقيا، التي أُقيمت في استاد القاهرة الدولي. وفيما يتعلق بتصرفات جماهير الفريق الحمراء تجاه الحكم السنغالي عيسى سي في تلك المباراة.

الكاف يصدم الأهلي بقرار ناري

تم فرض عقوبة مالية على النادي الأهلي من "كاف" بقيمة تصل إلى 120 ألف دولار بسبب سلوك جماهير الفريق وإلقائهم الزجاجات على الحكم عيسى سي بعد انتهاء مباراة صن داونز. هذه الأحداث أدت أيضًا إلى خروج الأهلي من البطولة بعد تعادله سلبيًا في الإياب وهزيمته في مباراة الذهاب.

يأتي ذلك في سياق شكوى سابقة قدمها النادي الأهلي لـ "كاف" بشأن الأخطاء التحكيمية التي وقعت خلال مبارياته في البطولة الإفريقية. النادي أبدى امتعاضه من الوضع الحالي للتحكيم في القارة الإفريقية وطالب بضرورة حل تلك المشكلة في بيان رسمي.

خلال مشواره في البطولة، لعب الأهلي أربع مباريات. تعادل مع سيمبا في دور الثمانية ذهابًا وإيابًا، ثم خسر أمام صن داونز في الدور نصف النهائي. هذه النتائج أدت إلى خروجه من البطولة قبل الوصول إلى المباراة النهائية.