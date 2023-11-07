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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أمين أوفا، مهاجم فريق إنبي، إن حتى الان لم يتحدث معه أي شخص من منتخب مصر للانضمام للمعسكر المقبل الذي سيكون في نوفمبر القادم.

وقال أوفا في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90: شرف كبير لأي لاعب الانضمام لمنتخب مصر وارتداء قميص منتخب بلده، وأسعى دائما للوصول لأفضل مستوياتي.

مهاجم إنبي يكشف حقيقة انضمامه لمنتخب مصر في معسكر نوفمبر

وتابع: روي فيتوريا أعطى الأمل لكل اللاعبين في الدوري، من أجل الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترات الماضية والحالية.

يذكر أن أحمد أمين أوفا يعد من أبرز المهاجمين في الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

