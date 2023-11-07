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أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف النظر عن مفاوضه المدير الفني البرتغالي باولو سوزا بسبب ربط اسمه سابقا بالعمل في إسرائيل.

استبعاد البرتغالي سوزا من تدريب الزمالك لربط اسمه بإسرائيل

وأكد مصدر مسؤول بالزمالك أن البرتغالي سوزا اسمه كان مطروحًا على طاولة المدربين الذين سيتولون الإدارة الفنية للفريق في الفترة المقبلة بعد رحيل كارلوس اوسوريو عن الزمالك.

وأوضح أنه بعد الرجوع إلى السيرة الذاتية للمدرب لاحظنا أنه سبق له العمل في إسرائيل ولذلك تم استبعاده فورًا من قائمة المرشحين لقيادة الفريق الأول بالزمالك.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني القادم للزمالك سيكون مقنعًا للجماهير ومرضي لطموحاتهم وذو سيرة ذاتية تليق بالنادي.



وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن عن رحيل الكولومبي كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق قبل أيام، وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة الفريق برئاسة حسين لبيب.

وتم تكليف معتمد جمال بمنصب المدرب العام للفريق والقائم بأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك غدا الأربعاء بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.