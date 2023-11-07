فيتوريا يختار مهاجم جديد لمواجهة جيبوتي وسيراليون.. من هو؟

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أحمد جودة - القاهرة -

دخل المهاجم أحمد أمين أوفا لاعب فريق إنبي، دائرة اهتمام المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، وذلك من أجل الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، وخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

فيتوريا يختار مهاجم جديد لمواجهة جيبوتي وسيراليون

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات عن اللاعب أحمد أمين أوفا قبل الانضمام الأول لصفوف الفراعنة.

لفت المهاجم صاحب الـ27 عاما أحمد أمين أوفا أنظار المدربين والفرق في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب تألقه وثبات مستواه في الموسم الماضي والجاري من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخاض فريق إنبي 7 مباريات خلال الموسم الجاري، بواقع 6 مباريات في بطولة الدوري، ومباراة واحدة في بطولة كأس مصر.

وشارك اللاعب أحمد أمين أوفا في 5 مباريات مع عميد الأندية البترولية فريق إنبي، بواقع مباراة واحدة في بطولة كأس مصر، و4 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل اللاعب أحمد أمين أوفا هدفا واحدا في الموسم الحالي، وذلك في شباك فريق الزمالك في الجولة قبل الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وانتقل اللاعب أحمد أمين أوفا إلى صفوف فريق إنبي، في سبتمبر من العام الماضي، قادما من فريق سيراميكا كليوباترا.

