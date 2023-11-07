نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر المقربة من العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن آخر التطورات الخاصة بالحالة الصحية له وذلك عقب إصابته بوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى.

آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

وقال المصدر الذي فضل عدم الافصاح عن إسمه أن العامري فاروق أصيب بإرتفاع مفاجئ في ضغط الدم الأمر الذي أدى لفقدان الوعي أثناء تواجده داخل القلعة الحمراء ومن ثم تم نقله على الفور لواحدة من المستشفيات المجاورة".

وأشار إلى وجود إحتمالية من أجل إجراء عملية جراحية لكن الأمر لم يتم تأكيده بعد حيث سسيتم تحديد الأمر عقب اللجوء لمجموعة من الفحوصات الطبية ومعرفة نتائجها لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة فعلية لذلك من عدمه".