نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من كولر قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق فى قيادة الجبهة اليسرى أمام سيراميكا كليوباترا، بالدوري العام.

قرار عاجل من كولر قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

ويأتي استقرار المدير الفني على استمرار كريم الدبيس في التشكيل الأساسي، خاصةً مع شكوى على معلول من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، أن علي معلول لاعب الفريق يعاني من ألم فى العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد فرصه فى التواجد مع الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني خلال مباراة سيراميكا فى الدوري.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية خلال مران فريقه الأحد الماضي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي، قبل الحصول على راحة سلبية أمس الاثنين.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

