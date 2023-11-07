نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. 20 مليونًا حرمت عملاق البريميرليج من بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فرانك لامبارد، السابق مدرب تشيلسي الإنجليزي، أنه كان يصرّ على ضرورة التعاقد مع جود بيلينجهام خلال فترة تدريبه لفريق "البلوز".

20 مليونًا حرمت تشيلسي من بيلينجهام

في ذلك الحين، كان بيلينجهام يلعب لفريق برمنجهام سيتي قبل انتقاله لصفوف بوروسيا دورتموند، ثم انتقاله لريال مدريد في الموسم الحالي (حيث يتصدر قائمة هدافي الليجا حتى الآن).

وأشار لامبارد في تصريح صحفي قائلًا: "أثناء تولي منصب المدرب لتشيلسي في الفترة الأولى، كنت متحمسًا لجلب بيلينجهام إلى الفريق".

وعلى الرغم من أن اللاعب الإنجليزي لم يظهر لأول مرة مع برمنجهام سيتي في ذلك الوقت، إلا أن النادي الذي كان ينافس في دوري الأضواء طلب 20 مليون باوند كرسوم للاستغناء عن خدماته.

لامبارد، الذي كان مدربًا لتشيلسي حتى يناير 2021، عندما تم استبداله بتوماس توخيل، أضاف: "لكن لم أنجح في ذلك. كانت فكرة دفع 20 مليون باوند للاعب في هذه المرحلة من عمره...".

وكان لامبارد ليس الوحيد خلال الأشهر الأخيرة الذي ادعى ضرورة التعاقد مع بيلينجهام، حيث أكد المدرب السابق لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، نفس الطلب.



