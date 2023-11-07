نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر نوفمبر الجاري، مع نظيره فريق يونج بويز السويسري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز في دوري الأبطال



ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي، مع نظيره فريق يونج بويز في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، على ملعب الاتحاد معقل النادي السماوي.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا



وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز عبر قناة BeIN Sports 2 HD، بصوت المعلق الشهير حفيظ دراجي.