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أحمد جودة - القاهرة - تغزلت صحيفة الرياضية السعودية في النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر وسيطرته على لقب هداف الدوري رغم كبر سنه.

وأشارت إلى أن العمر مجرد رقم لدي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله الهدف 400 له بعد تجاوز سن الـ30 الذي أحرزه في مباراة فريقه بالجولة 12 أمام الخليج.

وكشفت الصحيفة أن رونالدو لم يتمكن من الوصول إلى هداف الدوري فحسب بل أنه الاكثر مساهمه في إحراز الأهداف لزملائه برصيد 7 أهداف ليرفع رصيده من المساهمات التهديفيه مع الفريق إلى 58 هدف.

العمر مجرد رقم.. صحيفة سعودية تتغزل في كريستيانو رونالدو

وأوضحت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو تمكن من الفوز بنجم الجولة 12 منفردًا؛ الجائزة التي تمكن من الحصول عليها في ثالث جولات الدوري السعودي هذا الموسم، مؤكدةً أن مشاركة رونالدو مع الفريق في الـ11 جولة الماضية بمعدل 89 دقيقة في كل مباراة يشير إلي قدرة البرتغالي على المحافظة على المخزون البدني والذهني وهذا ما يساعده على تحطيم الارقام القياسية مع النصر السعودي.

وأضافت أن رونالدو لم يكن هداف الفريق وحسب، بل إنه يمتلك شخصية قيادية تساعد زملائه في الفريق على رفع ثقتهم بأنفسهم وتحثهم على تقديم المزيد من الجهد لتحقيق العديد من الانتصارات في مختلف البطولات المحلية والقارية.

ويواجه النصر السعودي اليوم فريق الدحيل في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا على ستاد خليفة في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يدخل النصر مباراة الدحيل متصدرًا المجموعة بـ9 نقاط بينما يمتلك الدحيل نقطة وحيدة من ثلاث مباريات.