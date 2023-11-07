جدة ـ د. ب. أ: استحدث نادي الشباب السعودي منصب المدير الرياضي، وأعلن امس تعيين الإيطالي دومينيكو تيتي في المنصب الجديد.وقال تيتي في مقطع فيديو بثه النادي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا) :»إنه شرف ومسؤولية عظيمة أن أكون جزءا من هذا النادي العريق، فأنا أعلم أن هناك شغفا كبيرا بكرة القدم في السعودية ورؤية قوية لتطويرها على أعلى مستوى.»واختتم حديثه موجها الشكر إلى محمد المنجم رئيس نادي الشباب قائلا :»كان لدينا فرصة للتحدث ومشاركة الأفكار والطموح وهو بناء بنية تحتية لكرة القدم بنتائج مرضية لمشجعي النادي.»ورحب المنجم بالمدير الرياضي الجديد في النادي مبديا سعادته بهذه الخطوة.

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