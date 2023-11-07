فـي دوري أبطال أوروبا: تن هاج يخوض معركة البقاء فـي كوبنهاجن

لندن ـ أ.ف.ب: يحتاج مانشستر يونايتد بشدّة إلى الفوز على كوبنهاجن الدنماركي في مسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، إذ يكافح «الشياطين الحمر» ومدربهم الهولندي إريك تن هاج لتجنب الخروج المبكر المحرج من دور المجموعات. تغلّب بطل أوروبا ثلاث مرات على الفريق الدنماركي 1-0 في ملعب «أولد ترافورد» الشهر الماضي بفضل تصدّي حارسه الكاميروني أندري أونانا لركلة جزاء في اللحظات الأخيرة. أدت الهزيمتان الثقيلتان أمام مانشستر سيتي ونيوكاسل إلى زيادة الضغط على تن هاج، ولم يتقلّص إلا قليلاً بالفوز الهزيل على فولهام 1-0 السبت الماضي .يحتلّ مانشستر يونايتد المركز الثالث في المجموعة الأولى بفارق ست نقاط عن بايرن ميونيخ الألماني المتصدر، ونقطة واحدة عن جلطة سراي التركي.وإذا ما فشل النادي الإنجليزي بالفوز في كوبنهاجن، فقد يكون جلطة سراي في وضع يسمح له بإقصاء يونايتد عندما يلتقي الفريقان في إسطنبول يوم 29 نوفمبر.

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