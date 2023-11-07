اتحاد الطائرة يناقش استعدادات نادي صحار لاستضافة بطولة غرب آسيا للأندية

عقد بمقر الاتحاد العماني للكرة الطائرة أمس اجتماعا برئاسة سالم بن سعيد البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني للكرة الطائرة وبحضور عبد العزيز بن محمد العجمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي صحار وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلين عن نادي صحار.تم خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور المتعلقة ببرنامج البطولة واستعدادات نادي صحار لهذه الاستضافة، حيث أكد نائب رئيس نادي صحار على جاهزية صحار كمدينة وناد لهذه الاستضافة بما يليق بها من تنظيم.

ومن جانبه أكد سالم البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد على جاهزية الاتحاد العماني للكرة الطائرة لدعم النادي في الجوانب اللوجستية والتنظيمية، كما تم خلال الاجتماع التنسيق لبرنامج زيارة وفد اتحاد غرب آسيا لنادي صحار والمقررة خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري وذلك للاطلاع على استعدادات نادي صحار وزيارة المرافق الرياضية والصالات ومقر إقامة الوفود.

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