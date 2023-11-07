اليوم .. ختام دورة المدربين المستجدين لكرة اليد للصالات

تختتم ظهر اليوم دورة المدربين المستجدين لكرة اليد للصالات التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة اليد ممثلا في لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين بمشاركة 30 مدربا، يرعى حفل ختام الدورة محمد بن سالم العلوي عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس لجنة المسابقات، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بحضور محاضر الدورة المدرب الجزائري مراد بوسبت مدرب منتخبنا الوطني الاول لكرة اليد للصالات وزهير سمحة. تشمل فعاليات اليوم الختامي للدورة على شرح مواد القانون وشخصية المدرب وكيفية العمل التدريبي، ثم مناقشة عامة وطرح الاسئلة للمدربين المشاركين، بعد ذلك اجراء الاختبارات للدارسين.تأتي هذه الدورة في اطار الجهود المبذولة من قبل الاتحاد العماني لكرة اليد في تاهيل وتطوير المدربين الوطنيين لقيادة الفرق الرياضية بالأندية.

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