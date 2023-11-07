اللجنة العمانية لألعاب المضرب تنتقي أفضل الكفاءات الناشئة بمهرجان انتقاء لاعبي الريشة الطائرة

بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة

اختتمت اللجنة العمانية لألعاب المضرب مؤخرا بنجاح، برامج وأنشطة مهرجان انتقاء لاعبي الريشة الطائرة، والتي شهدت مشاركة واسعة وكبيرة لعدد من طلبة وطالبات مدراس محافظة مسقط تجاوزت أكثر من 100 طالب وطالبة، حيث تم اقامة مهرجان مخصص للطالبات بنادي الأمل ومهرجان اخر للطلبة بأكاديمية AMM Arean بمنطقة غلا، وجاء تنظيم المهرجانين ضمن اطار الأولويات الاستراتيجية وحرص اللجنة العمانية لألعاب المضرب واهتمامها البالغ لانتقاء أفضل الكفاءات لرفد المنتخبات الوطنية الناشئة عبر تطبيق أهم أُسس الانتقاء المبنية على معايير بدنية ومهارية أساسية في رياضة الريشة الطائرة.

امتدت فعاليات المهرجان على مدار يومين، حيث تم تخصيص اليوم الأول للإناث واليوم الثاني للذكور، حيث تنافس الطلاب بشغف وحماس، محاولين إظهار مهاراتهم وقدراتهم الفنية المميزة في هذه الرياضة التي تتطلب السرعة والدقة، وقد قامت اللجنة بتعيين عدد من المشرفين والمدربين للاشراف التنظيمي على سير مجريات التدريبات ومعايير الانتقاء الى جانب تنظيم المباريات بشكل منهجي وفعّال، مما ساهم في اثراء تجربة الطلاب وزاد من مستوى التنافسية فيما بينهم.

فرصة مثالية

أوضح عمار بن علي الحمادي عضو اللجنة المنظمة لمهرجان انتقاء لاعبي الريشة الطائرة بأن الحدث كان فرصة مثالية لاكتشاف المواهب الشابة في عالم الريشة الطائرة، حيث أظهر الطلاب مهاراتهم وإمكانياتهم الرياضية، مضيفا بأن الحدث تلقى الحدث ترحيباً كبيراً من الحضور، وشكّل مناسبةً مثاليةً لتعزيز روح التنافس والتفاعل الاجتماعي بين الطلاب، وأضاف الحمادي:» بهذا الحدث؛ تعزز اللجنة العمانية لألعاب المضرب من أهمية دعم المواهب الشابة وتشجيعها على ممارسة الرياضة، وتؤكد التزامها بتطوير مجال الريشة الطائرة في البلاد، ونجحت اللجنة في اختيار الوقت المناسب لانتقاء لاعبي الريشة الطائرة و بالأعمار المناسبة لتطويرهم بشكل أفضل».

ركيزة أساسية

قال أحمد بن حمّاد المفرجي خبير لدى اللجنة العُمانية لألعاب المضرب بأن فكرة انتقاء اللاعبين تأتي ضمن خطة اللجنة العمانية لالعاب المضرب للاهتمام باللاعبين النشئ والتركيز على طلبة المدارس كونهم الركيزة الاساسية لبناء المنتخبات الوطنية، مضيفا بأن اللجنة ستوفر البيئة المناسبة لهؤلاء النشء من خلال تدريب وصقل مهارات اللاعبين المجيدين الذين يتم اختيارهم في هذا التجمع وايضا سيكون بامكان القدرة في المستقبل القريب القدرة على نشر اللعبة بالشكل الصحيح بين زملائهم وأقرانهم الطلاب في المدرسة وكذلك في المجتمع بين أهاليهم، وتم التركيز في الاختيار بعد التأكد من الحالة الصحية للمشاركين على بعض المهارات الأساسية للريشة الطائرة مثل ضربات الإرسال، والضربات الامامية، والضربات الخلفية، وحركات القدمين.