تنافس شديد تسجله الجولة الخامسة من بطولة العالم للشطرنج للهواة

متابعة ـ عبدالله الجرداني:

سجلت المباريات مع نهاية الجولة الخامسة من بطولة العالم للشطرنج للهواة 2023، التي تنظمها اللجنة العمانية للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة خلال الفترة من 2 إلى 11 نوفمبر الجاري منافسة قوية ومثيرة، وسجلت ملامح جديدة بما أسفرت عنه من نتائج أبعدت البعض عن خطوط المنافسة، فيما أبقت البعض في معركة المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى نتيجة الفوز، وتستمر معها الإثارة في الجولات القادمة التي تبقى أربع منها؛ حيث تعد الجولات القادمة جولات حاسمة للاعبين الذي يسعون لتحقيق مراكز متقدمة في الفئات الثلاث وهي فئة 1700 وفئة 2000 وفئة 2300، وكان انطلاق النقلة الخامسة أقيم تحت رعاية الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي لمطارات عمان، بحضور أحمد درويش البلوشي رئيس اللجنة العمانية للشطرنج، وذلك على الصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس ببوشر.

وجاءت أبرز نتائج الجولة الخامسة على النحو التالي: في منافسات تحت 1700 للفتيات تمكنت لاعبة المنتخب العنود الغافرية الفوز على زميلتها ريم الشكيلية، وفازت المنغولية أنوجين على مواطنتها سوجيريلت وتتصدر بذلك الترتيب العام، فيما جاءت سوجيريلت المركز الثاني، وحققت اللاعبة المنغولية فوزا صعبا على الإماراتية عبير علي لتحل الأخيرة المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ومن بين نتائج هذه الفئة فازت الهندية شايبي على الكينية كيماني، وحققت الهندية اديتي الفوز على زميلتها اموليا.

وفي منافسات فئة تحت 1700 رجال خسر لاعب المنتخب الوطني خلفان الحوسني نصف نقطة بعد التعادل مع زميله سعيد البلوشي، كما تعادل لاعب المنتخب الوطني عامر الغافري مع اليمني صبري عبدالله، ونجح اللاعب العماني مناف بيت سعيد من الفوزعلى السوداني مراد، وتمكن فاديم من قيرغستان من الفوز على اليمني نواف صالح، وحقق السويدي ايماني فوزا مهما على الهندي ديباك؛ ليبقى في الصدارة والمركز الثاني ، فيما تعادل موكبات من منغوليا مع زميله جانبات الأمر الذي وضعه في المركز الثالث في الترتيب العام لهذه الفئة، وتصدر الترتيب العام لهذه الفئة حتى الآن لاعب الاتحاد الدولي الروسي الكسندر وفي منافسات تحت 2000، خسر لاعب المنتخب الوطني حمود البوسعيدي من الهندي فيلافا، فيما واصل المنغولي امارسايكان نتائجه الجيدة بتحقيق فوز مهم على السيرلانكي جاماج ، وبهذا الفوز يحافظ المنغولي على تصدره لهذه الفئة، ونجح الكازاخستاني اليخان من الحفاظ على المركز الثاني بعد فوزه على الهندي ايميل، وتعادل الباراجواي جوهان مع رافيل من كازخستان. وفي مباريات فئة تحت 2300 تمكن عبدالخير من كازخستان من الفوز على الدر من منغوليا، وبهذا الفوز يتصدر عبدالخير الفئة فيما تراجع الأخير إلى مراكز متأخرة، وتمكن المنغولي نارانبولد من الفوز على المصري مالك ليصل الفائز للمركز الثالث في الترتيب العام وحل الهندي اندراجيت في المركز الثاني، كما فاز الايراني اندكات على السعودي احمد الرحيلي، وتعادل البولندي بيوتر مع ارناش من كازخستان.

تعزيز سوق السفر

أكد أيمن بن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي لمطارات عمان اثناء رعايته انطلاق الجولة الخامسة على أهمية استضافة البطولة فقال : إن استضافة سلطنة عمان لفعاليات عالمية من هذا النوع يعزز سوق السفر العالمي، ويسلط الضوء على عمان، موضحا ان البطولة استطاعت أن تستقطب قرابة 400 لاعب ولاعبة من 64 دولة وهو عدد كما ذكر الجميع فاق الأعداد التي كانت تسجلها النسخ الماضية لهذه البطولة، وهذا مؤشر جيد على مكانة عمان وقدرتها على استقطاب اللاعبين، موضحا أنه سعيد بمشاهدة العديد من الدوليين المرموقين المعروفين في هذه اللعبة، وهذا الأمر يشعرنا بالفخر، كما أنه فرصة حقيقية لاحتكاك لاعبي سلطنة عمان مع هؤلاء اللاعبين العالميين، بما يسهم في رفع مستوياتهم وتصنيفهم الدولي.

وأضاف : مطارات عمان حريصة على التواجد في مثل هذه الفعاليات العالمية من خلال تقديم الدعم لإنجاحها، والشركة مستمرة في دعم استضافة سلطنة عمان لأية بطولات عالمية وبالتالي التواجد في مثل هذه الأحداث بشكل دوري، موضحا ان الشركات تعد دعم مثل هذه البطولات فرصة لها للتألق والظهور من خلال تسليط الضوء على أسمائها في هذه الساحات الدولية المهمة.