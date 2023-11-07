توتنهام يتجرع هزيمة قاسية أمام تشيلسي

توتنهام يتجرع هزيمة قاسية أمام تشيلسيتجرع توتنهام خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بسقوطه المدوي على ملعبه أمام جاره تشيلسي بأربعة أهداف لهدف، الاثنين، في ختام منافسات الجولة الحادية عشر من "البريميرليغ".

وتقدم توتنهام بهدف عند الدقيقة السادسة عن طريق مهاجمه السويدي ديان كولوسيفسكي ‏لكن المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لتشيلسي في الدقائق 75 و90 والوقت بدل الضائع

وتكفل كول بالمير بتسجيل الهدف الأول لتشيلسي من ضربة جزاء عند الدقيقة 35.

وشهدت المباراة إلغاء الحكم هدفا لتوتنهام ومثله لتشيلسي مع طرد الأرجنتيني كريستيان روميرو والإيطالي ديستيني أودوجي ثنائي دفاع توتنهام عند الدقيقتين 35 و55.

ورفع رصيد تشيلسي إلى 15 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز الثاني، حيث فشل في استعادة الصدارة من مانشستر سيتي الذي يتفوق عليه بنقطة واحدة.