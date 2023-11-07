"محمد أبو تريكة".. 750 ألف ساهموا في صنع التاريخ مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - نجومية محمد أبو تريكة، لم تأتي من فراغ أو هباء، بل جاءت بعد قصة كفاح فيها من العقبات والألم، لكن أمام إصراره تحولت لنجاحات، لم يتفاخر بالنجومية والمجد يوما، ليكون أبو تريكة صاحب المكانة المتميزة في قلوب الجماهير، بعد عشرة أعوام من الاعتزال.

في ذكرى ميلاد "الماجيكو"، كما أطلق عليه جماهيره نستعرض أبرز محطاته من بوابة الشواكيش، مروا بحقيبة أموال من الزمالك، حتى التواجد رسميا في النادي الأهلي.



رحلة الصعود من بوابة الشواكيش

ابن قرية "ناهيا" انضم إلى الترسانة، بعمر 17 عاما، لكن لم يستغرق كثيرا حتى لعب ضمن صفوف الفريق الأول، ليصعد الشواكيش عام 2000، بجهود تريكة الذي سجل 23 هدفا، وحصد جائزة هداف الدوري عامين متتالين.

وفي موسم 2001، استطاع أبو تريكة، الإبقاء على الترسانة بين الكبار بستة أهداف، كذلك الحال في الموسم التالي لكن سجل سبعة أهداف، أمام موسم 2003 أصبح فيه نجم الشواكيش، محل الصراع بين القطبين بعد تسجيل 11 هدفا.

محاولات الزمالك



موسم 2004، حاول الزمالك ضم محمد، ومعهم حقيبة بمبلغ 750 ألف جنيه، ضعف عرض الأهلي، الترسانة أقنع اللاعب بقبول عرض الأبيض، لكن أمير القلوب رغم الاقتناع على مضض، لم يتقبل الأمر وبات ليلته بالحقيبة في مسجد قريب من النادي، ليعيد الأموال صباح اليوم التالي.



أبو تريكة أهلاوي

المارد الأحمر حسم الانتقال في صفقة مدوية، تكلفت مبلغ 450 جنيه استرليني، ليكتب ورفاقه في الجيل الذهبي تاريخ لا ينسى، فرض فيه المارد الأحمر الهيمنة على كافة البطولات.

بطولات محمد أبو تريكة

مع الأهلي: حصد بطولة الدوري 7 مرات، كأس مصر مرتين، دوري الأبطال 5 مرات، كأس السوبر الافريقي 4 مرات، كأس السوبر المصري 4 مرات، وصل لمونديال الأندية 5 مرات.

إضافة لكونه سابع لاعب مصري يدخل قائمة نادي المئة.

الاعتزال ووداع الملاعب

18 ديسمير عام 2013، ودعت جماهير الأهلي لاعبها المفضل والذي اختار الخروج من الباب الكبير بعد أحداث بورسعيد، لكن رغم ذلك أصبح أول لاعب يحصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعد الاعتزال، والتي قدمت له في يناير.

ويعمل أبو تريكة، ضمن مجموعة قنوات بي ان سبورتس ليواصل متابعة الملاعب بالشغف ذاته.