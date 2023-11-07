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أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يقتنص فوزا مثيرا من القناة بالمحترفين

أستعاد غزل المحلة نغمة الانتصارات بعدما حقق فوزًا ثمينًا على القناة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة السابعة لدوري المحترفين.

إنتهى الشوط الأول بتقدم غزل المحلة بهدف أحرزه اللاعب "عمرو مصطفى" في الدقيقة الأخيرة من متابعة لرأسية "عمرو الجزار" داخل منطقة الجزاء قابلها بقدمه إلى داخل الشباك. في شوط أنحصر فيه اللعب في وسط الملعب ولم تشكل هجمات أي من الفريقين أدنى خطورة.

الشوط الثاني شهد سيطرة واستحواذ من جانب زعيم الفلاحين وهدد مهاجموا المحلة عدة فرص مؤكدة للتهديف وتصدى حارس القناة "محمد علاء" لتسديدة قوية من "عبده يحيى" وشكلت تحركات البديل "تشارلز باسي" خطورة كبيرة على دفاعات القناة.

الدقائق الأخيرة شهدت ضغط من فريق القناة وهدد مرمى غزل المحلة بعدة فرص إلى أن أدرك اللاعب "هشام ذكريا" التعادل للقناة في الدقيقة (82) من ضربة رأسية من متابعة لضربة ركنية. بعدها بدقيقة واحدة ينجح اللاعب "عبده يحيى" في إحراز هدف التقدم الثاني لغزل المحلة من ضربة رأسية من متابعة لعرضية "محمد جابر"

بهذه النتيجة يرتفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة (14) ارتقى بهمً للمركز الأول فيما تجمد رصيد القناة عند (11) نقطة في المركز الرابع.

خاض غزل المحلة اللقاء بتشكيل مكون من

عمرو شعبان وعمرو الجزار ومحمد حجازي وأحمد طارق وعبدالرحمن بودي وعبدالرحيم عموري ومحمود غالي ومحمود جابر وعمرو مصطفى وعبده يحيى ورجب مروان مارو

فيما خاض القناة بتشكيل مكون من

محمد علاء ومحمود الدرديري وهشام رأفت ومصطفى معوض وأحمد حسن ومحمود حرشه ومحمود عبدالحكيم ومحمد مسيري والنيجيري كيدي وأكرم عبد ربه